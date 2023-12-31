Des Moines Register: Рамасвами хочет пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза Пекина и Москвы

Перед США стоит задача завершить украинский конфликт «на разумных условиях», разрушив опасный союз России и Китая, приводит Des Moines Register слова кандидата в президенты от республиканцев Вивека Рамасвами. На встрече с избирателями в Айове он ещё раз указал, что готов отдать Москве занятые в ходе СВО территории и отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение совместных российско-китайских военных учений.