Der Teckbote: «плевок в лицо» — депутат бундестага призвала Европу дать решительный отпор «историческому реваншизму» России

Во время визита в Киев депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Рената Альт дала понять, что она потрясена «попытками» Москвы взвалить часть вины за начало Второй мировой войны на Польшу, сообщает Der Teckbote. «Спустя 75 лет после освобождения Красной армией Освенцима этот исторической реваншизм — просто плевок в лицо», — возмутилась немецкий политик.