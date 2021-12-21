Der Fonds: «Газпром» приостановил транзит в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа»

Российский концерн «Газпром» не забронировал никаких мощностей трубопровода «Ямал — Европа» на вторник для поставок голубого топлива в Германию, сообщает Der Fonds. При этом объём экспорта по этой важной для ЕС линии начал снижаться ещё в субботу. Происходящее привело к моментальному росту стоимости газа на спотовом рынке в Нидерландах, который составил больше 3 процентов, рассказывает немецкое издание.