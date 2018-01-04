Bund: Трамп и Ким Чен Ын «дезинформируют» СМИ заявлениями о «ядерной кнопке» Вопреки заявлениям Дональда Трампа и Ким Чен Ына о том, что они могут начать ядерную войну «нажатием кнопки» на своём рабочем столе, эта информация не соответствует действительности, пишет Der Bund. На самом деле никакой «ядерной кнопки» нет, и соответствующую фразу следует понимать лишь как «риторическое преувеличение», добавляет издание. 4 января 2018 Der Bund

Der Bund не нашла «фашистов» на Майдане Корреспондент швейцарской Der Bund не увидел на Майдане никаких националистических настроений. По его словам, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош даже встретился с послом Израиля и предложил бороться с антисемитизмом. А вот в Крыму, наоборот, русское население настроено весьма агрессивно по отношению к украинцам и гражданам западных стран. 28 февраля 2014 Der Bund

«Русский размах» в Сочи еще не повод для критики Критиковать Сочи с позиций европейцев не вполне уместно, ведь Россия - это совершенно иные пространства, масштабы и ментальность, убежден глава швейцарской олимпийской делегации Джиан Джилли. В интервью газете Der Bund он рассказал, как сильно изменился город Сочи, и подчеркнул, что у России есть право развивать свои регионы так, как она считает нужным. 5 февраля 2014 Der Bund