Der Bund
Bund: Трамп и Ким Чен Ын «дезинформируют» СМИ заявлениями о «ядерной кнопке»
Вопреки заявлениям Дональда Трампа и Ким Чен Ына о том, что они могут начать ядерную войну «нажатием кнопки» на своём рабочем столе, эта информация не соответствует действительности, пишет Der Bund. На самом деле никакой «ядерной кнопки» нет, и соответствующую фразу следует понимать лишь как «риторическое преувеличение», добавляет издание.
Der Bund не нашла «фашистов» на Майдане
Корреспондент швейцарской Der Bund не увидел на Майдане никаких националистических настроений. По его словам, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош даже встретился с послом Израиля и предложил бороться с антисемитизмом. А вот в Крыму, наоборот, русское население настроено весьма агрессивно по отношению к украинцам и гражданам западных стран.
«Русский размах» в Сочи еще не повод для критики
Критиковать Сочи с позиций европейцев не вполне уместно, ведь Россия - это совершенно иные пространства, масштабы и ментальность, убежден глава швейцарской олимпийской делегации Джиан Джилли. В интервью газете Der Bund он рассказал, как сильно изменился город Сочи, и подчеркнул, что у России есть право развивать свои регионы так, как она считает нужным.
Der Bund: Политики и православные на стороне «бирюлевских хулиганов»
Во время массовых беспорядков в Бирюлево разгневанная толпа требовала избавить столицу от засилья нелегальных мигрантов. Как отмечает швейцарская газета Der Bund, российские политики и православная общественность поддержали бунтующих москвичей.