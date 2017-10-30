Denver Post: в США усыпили привезённого из России амурского тигра У амурского тигра по кличке Мартин обнаружили крайне агрессивную форму лейкемии в последней стадии, поэтому руководство зоопарка в Денвере, где его содержали, решилось на усыпление. Как сообщает Denver Post, родился этот тигр в Московском зоопарке и был перевезён в США совсем недавно и, как показали анализы, сделанные в Москве, в то время он был абсолютно здоров. 30 октября 2017 Denver Post

Denver Post: «российских хакеров» обвинили в атаке на программу для голосования в США Накануне выборов президента США «российские хакеры» совершили атаки против американской компании, специализирующейся на разработке программ для голосования, сообщает Denver Post со ссылкой на отчёт американской разведки. Как следует из документа, хакеры также разослали «фишинговые» сообщения многим американским чиновникам, которые имеют отношение к выборам, однако взломанные ими системы не связаны с подсчётом голосов, добавляет издание. 6 июня 2017 Denver Post

Denver Post: В США арестовали россиян за незаконный экспорт технологий Двое россиян Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, а также натурализованный гражданин США Алексей Барышев были арестованы американскими властями по обвинению в незаконном экспорте в Россию технологий, пишет Denver Post. Как отмечается в статье, если суд признает их виновными, то им грозит до 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере одного миллиона долларов. 7 октября 2016 Denver Post

Denver Post: Американский суд принял сторону хоккеиста Варламова Суд в США отклонил иск Евгении Вавринюк к российскому вратарю клуба «Колорадо» Семену Варламову. Бывшая подруга спортсмена несколько лет добивалась миллионной компенсации за то, что россиянин якобы поднял на нее руку, сообщает Denver Post. В итоге девушку обязали самой выплатить Варламову 126 тысяч долларов. 3 февраля 2016 Denver Post

Denver Post: Женщины в России словно птицы в клетке По мнению журналиста The Denver Post, Олимпиада должна была представить всему миру совершенно новую, современную Россию. Однако за красивым обликом Олимпийских игр раскрылась и истинная сущность России. Пообщавшись с женщинами в Сочи, автор статьи выяснил, что в родной стране они себя чувствуют, словно взаперти. 18 февраля 2014 Denver Post

The Denver Post: «Безликого» Путина понять несложно Владимир Путин, «безликость» которого часто подчеркивают западные публицисты, на самом деле не так уж и загадочен, пишет журналист Грег Доббс в своей статье для The Denver Post. Понять президента совсем не сложно — им руководит характерное для всего российского народа желание вернуть стране место на мировой арене. 29 января 2014 Denver Post

Бывшая девушка Варламова недовольна, что с него сняли обвинения Модель Евгения Вавринюк, подавшая в суд на хоккеиста Семена Варламова за избиение, недовольна решением суда закрыть дело. Она отметила, что понимает, насколько тяжело доказать бытовое насилие. Тем не менее Вавринюк настаивает, что все сделанные ей заявления являются правдой. 24 декабря 2013 Denver Post