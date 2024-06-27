Запад и раньше предоставлял помощь Украине, но основным направлением для него после 2014 года стало создание новой украинской армии по натовскому образцу, рассказывает в интервью De Nieuwe Wereld полковник США в отставке Дуглас Макргрегор. По его словам, НАТО вмешивалось в ситуацию на Украине уже тогда. На это тратились миллиарды долларов, и эти действия однозначно носили наступательный характер.

Макгрегор: НАТО вложило миллиарды в новую армию на Украине ещё до начала конфликта

Макгрегор: США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

Развитие мировых событий в оценке полковника США в отставке Дугласа Макргрегора вызывает особое беспокойство, поскольку, по его словам, США и Запад могут быть втянуты в конфликт с Россией. В интервью De Nieuwe Wereld он подчеркнул, что никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну, ведь таким образом он может сам себя уничтожить.