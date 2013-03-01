Техасские правозащитники обвинили Астахова в голословности Техасский департамент по защите семьи опроверг информацию Павла Астахова о том, что причиной смерти в США усыновленного из России Максима Кузьмина стал ненадлежащий уход и физическое насилие. По словам американских представителей, окончательного вердикта еще нет, поэтому заявления российского омбудсмена голословны, пишет Dallas Telegraph. 1 марта 2013 Dallas Telegraph

Мать Максима Кузьмина оштрафовали за пьянство в поезде Биологическую мать погибшего в США Максима Кузьмина оштрафовали за пьянство в поезде по дороге из Москвы в Псков. Женщина возвращалась со съемок в телепередаче, на которой заявила, что хочет стать «настоящей мамой» для оставшегося в живых сына Кирилла. 23 февраля 2013 Dallas Telegraph

Российский дипломат в Хьюстоне: Кирилл Кузьмин чувствует себя хорошо Представитель российского консульства в Хьюстоне Сергей Азизов в интервью газете Dallas Telegraph заявил, что брат Максима Кузьмина Кирилл «производит впечатление живого, здорового мальчика». Как отмечает издание, воспитанием ребенка сейчас занимаются родственники супругов Шатто. 22 февраля 2013 Dallas Telegraph

Dallas Telegraph: Что ждет Кирилла Кузьмина на родине? Биологическая мать братьев Кузьминых, усыновленных техасской парой, требует вернуть ей ее сына – Кирилла. Это произошло после гибели старшего Максима. Однако Dallas Telegraph считает, что жить в неотапливаемом доме с женщиной, ведущей аморальный образ жизни, для ребенка недопустимо. 22 февраля 2013 Dallas Telegraph