Dakota News Now: губернатор Южной Дакоты не поддержала вмешательство США в украинский конфликт

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм назвала американскую военную помощь Украине дорогостоящей стратегической ошибкой, которая толкает Россию к Китаю, приводит Dakota News Now интервью политика Такеру Карлсону в X. Возможный кандидат на президентских выборах от республиканцев считает, что США не стоило ввязываться в европейский конфликт и расходовать средства налогоплательщиков, рискуя развязать ядерную войну.