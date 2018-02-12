Daily Times рассказала, как Россия может упустить свой «золотой шанс» в Пакистане Хотя политика США и создаёт благоприятную почву для того, чтобы Россия воспользовалась появившимся вакуумом и установила прочные связи с Пакистаном, прибегнуть к этому «золотому шансу» Москве будет непросто, пишет Daily Times. По мнению издания, усилению позиций Москвы в регионе мешают как «невнятная» политика России в отношении Пакистана, так и слабые экономические связи двух стран. 12 февраля 2018 Daily Times

Daily Times: Россия вернулась на Ближний Восток, и это надолго Если даже давний союзник США Саудовская Аравия готова преломить хлеб с Россией и обсуждает с ней сирийское урегулирование, значит, в регионе определённо происходят коренные перемены, пишет Daily Times. По словам автора статьи, в отличие от Вашингтона у Москвы есть план действий и способность проводить гибкую политику, работая со всеми важными игроками региона. 24 октября 2017 Daily Times

Daily Times: В борьбе с Западом Путину помогли Никсон и Мао Цзэдун События в Ливии окончательно подорвали доверие Путина к Западу, и российский лидер начал делать все, чтобы обезопасить свою страну. Воспользовавшись старой идеей президента США Никсона, Москва нашла себе союзников на Ближнем Востоке. А в Южной Азии Путин пытается сблизиться с Пакистаном, следуя известной концепции Мао Цзэдуна «Пусть цветут сто цветов», пишет обозреватель пакистанского издания Daily Times. 21 октября 2016 Daily Times

Daily Times: Победить Путина Западу помогут мозги, а не мышцы Владимира Путина ждет неизбежный крах, ведь он имеет дело с необратимыми общественными силами, заявляет автор Daily Times. Помешать этому может лишь неправильное поведение Запада. Так, воинственная риторика лишь сплотит россиян вокруг их лидера. Поэтому эксперт советует не угрожать России, а без лишнего шума готовиться к возможному конфликту. 7 октября 2016 Daily Times

Daily Times: Невозможное возможно – совместные учения России и Пакистана Мир отходит от идеологических альянсов и переходит к действиям в соответствии с политической целесообразностью – так автор пакистанской Daily Times описывает подоплеку первых совместных военных учений Пакистана и России. Через отношения с Китаем и Пакистаном Россия стремится выйти из региональной изоляции, в которой оказалась к концу советской эпохи, уверен эксперт. 29 сентября 2016 Daily Times

Daily Times: Путин возрождает Россию, руководствуясь обычным прагматизмом Многие на Западе критикуют российского президента, выставляя его тоталитарным правителем, пишет Daily Times. Однако, по мнению пакистанского издания, в своей внешней политике Владимир Путин руководствуется тем же прагматизмом, который присущ другим мировым лидерам. 29 августа 2016 Daily Times

Daily Times: Ударив в Сирии, Россия расположила к себе Восток За прошедший месяц Россия не просто вовлеклась в сирийский конфликт, она еще и заключила ряд альянсов с влиятельными государствами Ближнего Востока. Пакистанская Daily Times указывает, что на свою сторону Москва привлекла Израиль, Ирак, Египет и Иран, которых впечатлила ее решительность. Правда, Турция и Саудовская Аравия затаили гнев, пишет издание. 2 ноября 2015 Daily Times