Daily Times
Daily Times рассказала, как Россия может упустить свой «золотой шанс» в Пакистане
Хотя политика США и создаёт благоприятную почву для того, чтобы Россия воспользовалась появившимся вакуумом и установила прочные связи с Пакистаном, прибегнуть к этому «золотому шансу» Москве будет непросто, пишет Daily Times. По мнению издания, усилению позиций Москвы в регионе мешают как «невнятная» политика России в отношении Пакистана, так и слабые экономические связи двух стран.
Daily Times: Россия вернулась на Ближний Восток, и это надолго
Если даже давний союзник США Саудовская Аравия готова преломить хлеб с Россией и обсуждает с ней сирийское урегулирование, значит, в регионе определённо происходят коренные перемены, пишет Daily Times. По словам автора статьи, в отличие от Вашингтона у Москвы есть план действий и способность проводить гибкую политику, работая со всеми важными игроками региона.
Daily Times: В борьбе с Западом Путину помогли Никсон и Мао Цзэдун
События в Ливии окончательно подорвали доверие Путина к Западу, и российский лидер начал делать все, чтобы обезопасить свою страну. Воспользовавшись старой идеей президента США Никсона, Москва нашла себе союзников на Ближнем Востоке. А в Южной Азии Путин пытается сблизиться с Пакистаном, следуя известной концепции Мао Цзэдуна «Пусть цветут сто цветов», пишет обозреватель пакистанского издания Daily Times.
Daily Times: Победить Путина Западу помогут мозги, а не мышцы
Владимира Путина ждет неизбежный крах, ведь он имеет дело с необратимыми общественными силами, заявляет автор Daily Times. Помешать этому может лишь неправильное поведение Запада. Так, воинственная риторика лишь сплотит россиян вокруг их лидера. Поэтому эксперт советует не угрожать России, а без лишнего шума готовиться к возможному конфликту.
Daily Times: Невозможное возможно – совместные учения России и Пакистана
Мир отходит от идеологических альянсов и переходит к действиям в соответствии с политической целесообразностью – так автор пакистанской Daily Times описывает подоплеку первых совместных военных учений Пакистана и России. Через отношения с Китаем и Пакистаном Россия стремится выйти из региональной изоляции, в которой оказалась к концу советской эпохи, уверен эксперт.
Daily Times: Путин возрождает Россию, руководствуясь обычным прагматизмом
Многие на Западе критикуют российского президента, выставляя его тоталитарным правителем, пишет Daily Times. Однако, по мнению пакистанского издания, в своей внешней политике Владимир Путин руководствуется тем же прагматизмом, который присущ другим мировым лидерам.
Daily Times: Ударив в Сирии, Россия расположила к себе Восток
За прошедший месяц Россия не просто вовлеклась в сирийский конфликт, она еще и заключила ряд альянсов с влиятельными государствами Ближнего Востока. Пакистанская Daily Times указывает, что на свою сторону Москва привлекла Израиль, Ирак, Египет и Иран, которых впечатлила ее решительность. Правда, Турция и Саудовская Аравия затаили гнев, пишет издание.
Daily Times: У России своя правда в украинском конфликте
Запад должен признать, что нередко ошибался с оценкой действий России, пишет американский журналист Джонатан Пауэр в Daily Times. Это касается и болезненной реакции Москвы на расширение НАТО, и критики за «вмешательство» на Украине. Многие аналитики уже признали, что «вмешательство» сильно преувеличено. Зато предупреждения России о разрушительной роли неонацистов из «Правого сектора» оказались пророческими.