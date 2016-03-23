Daily Telegraph Australia

Тони Эббот: После Ближнего Востока нет никого опаснее России

«Учитывая то, сколько проблем в мире, последнее, что нам нужно, это мощная страна во главе с военным диктатором, которая будет всем указывать», – пишет о России бывший премьер-министр Австралии, а ныне – член украинского Международного консультативного совета Тони Эббот. В своей статье для австралийского Daily Telegraph он утверждает: по мере затухания сирийского конфликта Россия ищет новую возможность поиграть мускулами, и это пугает страны Прибалтики и Польшу.