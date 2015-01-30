Daily Star: По встрече в Москве ясно, что русские не могут помирить сирийцев Как отмечает ливанская Daily Star, никто и не сомневался, что встреча представителей сирийской власти с оппозицией в Москве будет провальной. Непонятно только, чего тут добивался Кремль. Наблюдатели давно пытаются понять, чье слово в конфликте будет решающим – России или Ирана. Действия Москвы в этот раз были неубедительны, заявляет издание. 30 января 2015 Daily Star (Lebanon)

The Daily Star: Сталина от Гитлера отличает лишь победа в войне Автор The Daily Star попытался понять, почему общественное мнение более благосклонно к Сталину, чем к Гитлеру, если оба они были массовыми убийцами. Единственным объяснением этому он видит победу СССР во Второй мировой войне. 16 января 2014 Daily Star (Lebanon)

The Daily Star знает, в чем проблемы Кремля Власти не осознают, к какому будущему движется Россия, считает ливанское издание The Daily Star. Она уступает на международной арене США и Китаю, и неясно, чем страна станет в будущем. По мнению автора статьи, в этом корень всех бед государства. 13 января 2014 Daily Star (Lebanon)

Daily Star: Украина объявила Саакашвили невъездным 36 человек – граждан Сербии, США и Грузии – власти Украины занесли в черный список и запретили им въезд в страну. Среди них и бывший грузинский президент – Михаил Саакашвили, сообщает The Daily Star. Сделано это по инициативе депутата от «Партии регионов» Олега Царева, которого встревожили «частые приезды иностранных политических консультантов» для встреч с оппозиционерами. 24 декабря 2013 Daily Star (Lebanon)

The Daily Star: Саудовский принц попросил Путина отложить «Женеву-2» Во время московской встречи с Владимиром Путиным саудовский принц Бандар бин Султан попросил российского президента отложить проведение конференции «Женева-2», пишет ливанская газета The Daily Star. Отсрочка нужна Саудовской Аравии, чтобы закрепить военный успех подконтрольных ей группировок и добиться козырей на переговорах с Башаром Асадом, сообщает издание. 16 декабря 2013 Daily Star (Lebanon)

Сталлоне: Будь у меня выбор, я бы занимался живописью, а не кино Если бы у Сильвестра Сталлоне был выбор, он бы предпочел посвятить себя живописи и скульптуре, а не кинематографу. Об этом сам актер заявил на церемонии открытия выставки своих картин в Русском музее, пишет The Daily Star. Издание отмечает, что новый талант кинозвезды вызвал у посетителей противоречивые чувства. 28 октября 2013 Daily Star (Lebanon)

Ленин вдохновил Венесуэлу на бальзамирование Чавеса Тело Уго Чавеса будет забальзамировано, как тело Ленина, сообщают власти Венесуэлы. В этом вопросе им могут помочь российские специалисты, считает The Daily Star, ведь у них есть своя методология и огромный опыт. 12 марта 2013 Daily Star (Lebanon)