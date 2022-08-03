Daily Shincho: использовать газ в качестве оружия начала Европа, а не Россия

Утверждения европейских чиновников о том, что Россия использует газ в качестве оружия, являются попытками выставить себя жертвой, ведь это не Москва, а ЕС начал газовую войну, уверен профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Как он пишет в материале для Daily Shincho, Японии нужно извлечь уроки из неудач Евросоюза и, не поддаваясь эмоциям, поддерживать спокойные и адекватные отношения с Россией.