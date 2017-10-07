Власти ЕС попали под влияние финансиста Джорджа Сороса и пытаются заставить Венгрию принять мигрантов, приводит Daily News Hungary слова премьер-министра этой страны Виктора Орбана. По словам премьера, Венгрия — «не страна дураков» и будет стремиться к отстаиванию своих национальных интересов.

DNH: за закон «Об образовании» Венгрия грозит Украине омрачить светлое будущее в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил новый украинский закон о запрете на преподавание на языках национальных меньшинств, сообщает Daily News Hungary. Он пригрозил киевским властям, что Будапешт будет блокировать в ЕС любые инициативы, способствующие европейской интеграции их страны. «Мы гарантируем, что это больно ударит по будущему Украины», — добавил он.