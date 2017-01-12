DS: «Шведских демократов» обвинили в «энергетической игре» на стороне России

Энергетическая политика партии «Шведские демократы» играет на руку России, пишет на страницах газеты Dagens Samhälle специалист по энергетической политике Рикард Нордин. По его мнению, крайне ошибочно поддерживать только крупных производителей энергии, потому что, по его словам, солнечные батареи на крыше дома вывести из строя сложнее, чем повредить систему распределения энергии между электростанцией и потребителем.