Российский средний класс скоро снова окажется за железным занавесом, считает старший научный сотрудник Atlantic Council в Вашингтоне Андрес Ослунд. Наиболее популярные среди россиян курорты Турции и Египта теперь закрыты, а поездки в Европу в условиях кризиса стали слишком дорогими. Кроме того некоторые российские политики заводят речь о выездных визах, сообщает норвежское издание Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv: Пропагандистский аппарат Путина

По мнению норвежского военного Гейра Хогена Карлсена, Кремль вывел пропаганду на новый уровень, объединив методы КГБ с современными технологиями и коммуникациями. Таким образом Россия поддерживает «мифы и иллюзии» о том, что Запад ее унижает, что НАТО пытается ее потеснить, а на Украине русских преследуют фашисты. Все это нужно Москве, чтобы добиться расположения европейцев и посеять у них сомнения по поводу западных санкций.