Dagens Media: «украинцы счастливы стать гражданами России» — шведскому ТВ досталось за «неправильный» сюжет из Херсона

Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVT. На авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media. В результате программному директору Шарлотте Фриборг пришлось объяснять, что речь идёт не о «российской пропаганде», а о кадрах, предоставленных западным агентством Reuters, журналисты которого работали в Херсоне совершенно беспрепятственно.