DI: сильная армия нужна Трампу не для защиты, а для повышения собственной популярности Внешние опасности, которые угрожают США, обычные американцы не воспринимают всерьёз, считая их чем-то очень отдалённым, пишет Dagens Industri. Однако, по мнению издания, им нравится, когда их страна обладает большой военной мощью, поэтому Дональд Трамп использует этот момент для повышения собственной популярности. 25 марта 2018 Dagens Industri

Экс-премьер Швеции: для США «стагнирующая» Россия куда менее опасный противник, чем Китай В новой геополитической картине мира Россия представляет для США куда меньшую угрозу, чем набирающий силу Китай, пишет для Dagens Industri бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. По мнению политика, несмотря на успехи в Сирии, Россия — в лучшем случае «стагнирующая» держава, которой, в конечном счете, придётся повернуться к Западу, чтобы не попасть под влияние Пекина. 2 января 2018 Dagens Industri

Dagens Industri: Кипр пытается избавиться от ярлыка «прачечной» для российских денег Власти Кипра усердно пытаются изменить образ страны, которую многие воспринимали как банковское убежище для «сомнительных» русских денег, однако их усилия имеют довольно ограниченный успех, пишет Dagens Industri. Благодаря невероятно низким налоговым ставкам и гражданству в обмен на крупные инвестиции российское присутствие на Кипре остаётся и продолжит оставаться «ощутимым», прогнозирует автор. 18 октября 2017 Dagens Industri

Шведский политик: Стокгольму пора выводить отношения с Россией из тупика — полезно для экспорта Политика Швеции по отношению к России ведёт страну в опасный тупик, пишет для Dagens Industri бывший председатель парламентского комитета по обороне Андерс Сверд. По мнению политика, Стокгольму следует не использовать страх перед Россией в качестве предлога для усиления военного потенциала, а присмотреться к России как к потенциальному экспортному рынку. 26 августа 2017 Dagens Industri

Dagens Industri: Еврокомиссия открыла «Газпрому» все двери Власти Евросоюза больше не будут чинить препятствий «Северному потоку — 2», пишет Dagens Industri. Как отмечает издание, чтобы избежать «юридического вакуума», в Еврокомиссии надеются подписать с Россией договор, в котором будут действовать все положения энергетической политики ЕС. 12 апреля 2017 Dagens Industri