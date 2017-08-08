Dagens Arena: шведский учёный призвал финансировать дружбу, а не вражду

Народам России и Швеции надо развивать сотрудничество в различных сферах, а не пугать друг друга военной подготовкой, пишет шведский учёный Ларс Ингельстам в статье для Dagens Arena. Он отмечает, что представители двух стран уже имеют неплохой опыт приграничного сотрудничества в различных сферах. Власти должны поддерживать и развивать этот региональный опыт, а также выделять финансирование совместным проектам, подчёркивается в статье.