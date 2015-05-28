Dünya Bülteni
Dünya Bülteni: Поворот пропаганды от «Голоса Америки» к Russia Today
США из последних сил пытаются не проиграть в медиавойне, развернувшейся вслед за холодной войной, пишет турецкое издание Dünya Bülteni. Увеличение медиабюджета и поддержка медиагигантов вроде Sony Pictures не помогают США обойти Россию, которой удается доносить свою позицию по всему миру.
Dünya Bülteni: Лавров и Керри не смогли приблизить урегулирование в Сирии
В Вашингтоне прошли переговоры между Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Главной темой встречи стал сирийский вопрос. Как отмечает Dünya Bülteni, стороны так и не предложили никакого конкретного плана, как усадить за стол переговоров сирийское правительство и оппозицию.
Dünya Bülteni: Чечня на глазах становится независимой
В Чечне сложились особые политические условия, пишет турецкий ресурс Dünya Bülteni. Посторонним туда вход закрыт, правоохранительные органы подчиняются напрямую Кадырову. А «чеченизация», в основе которой ислам и национализм, приведет, по мнению политологов, к возникновению государственности.