Dünya: Россия победила Турцию в «томатном кризисе» Судя по деталям достигнутого недавно в Казани соглашения с Турцией, которое представили публике в форме «запрет на ввоз сельхозпродукции в Россию полностью снят», Москва получила в итоге всё то, что хотела, пишет Dünya. Фактически Россия победила в двухлетнем «томатном кризисе», а среди турецких экспортёров до сих пор царит беспокойство и полная неопределённость, подчёркивается в статье. 26 октября 2017 Dünya

Dünya: турки отдают России в руки помидорный козырь На фоне введённых Россией санкций против турецкий овощей, в Липецкой области строится тепличный комплекс, за которым стоит турецкий инвестор. Более того, в нём будут высаживаться турецкие семена. Как пишет издание Dünya, теперь продажи турецких овощей упадут ещё ниже, поскольку турки своими руками отдают России «помидорный козырь». 15 июля 2017 Dünya

Dünya: российские туристы не спасут турецкие курорты без европейцев По оценкам экспертов, из-за политических разногласий и террористической угрозы в этом году в Турцию приедет вдвое меньше туристов из Европы. И хотя число туров в эту страну, которые покупают россияне, пока стремительно растёт, вряд ли Россия сможет покрыть растущий дефицит на курортном рынке Турции, пишет Dünya. Такое негативное развитие событий в туристической сфере неизбежно повлияет вскоре на занятость, валютные поступления и экономику Турции в целом, прогнозирует автор. 24 марта 2017 Dünya