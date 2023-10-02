Cyrus Janssen

Риттер: война на Украине не будет длиться вечно — она закончится с политическим крахом Зеленского

Боевые действия на Украине не закончатся, пока в стране не произойдёт политический кризис, рассказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью аналитику Сайрусу Янссену. По его мнению, украинская армия уже уничтожена, и в военном отношении Россия одерживает стратегическую победу. Между тем, сейчас в интересах России добиться политического краха Зеленского, после которого станет возможно реальное завершение конфликта на Украине.