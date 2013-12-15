Cyprus Mail
Cyprus Mail призывает Кипр навести порядок ради российского бизнеса
Владимир Путин заявил, что правительство примет жесткие меры, чтобы российские компании, зарегистрированные в офшорах, платили налоги в российскую казну. Учитывая то, что кипрские банки чуть было не вернулись в «черный список налоговых гаваней» для России, газета Cyprus Mail советует властям Кипра предпринять все возможное, чтобы не упустить «прибыльный российский бизнес».
Семилетняя девочка из России утонула в бассейне на Кипре
На Кипре, в одной из гостиниц курортного района Протарас, утонула семилетняя девочка из России. Как сообщает местное издание Cyprus Mail, в отеле, где отдыхала семья ребенка, не было спасателей.
Российские миллиарды довели Кипр до банкротства
Публикации в немецкой прессе о российских «грязных деньгах» на Кипре вызвали горячие споры на острове. Как сообщает газета Cyprus Mail, экономика этого маленького государства уже не может существовать без российских капиталов, каково бы ни было их происхождение.