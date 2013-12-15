Cyprus Mail призывает Кипр навести порядок ради российского бизнеса Владимир Путин заявил, что правительство примет жесткие меры, чтобы российские компании, зарегистрированные в офшорах, платили налоги в российскую казну. Учитывая то, что кипрские банки чуть было не вернулись в «черный список налоговых гаваней» для России, газета Cyprus Mail советует властям Кипра предпринять все возможное, чтобы не упустить «прибыльный российский бизнес». 15 декабря 2013 Cyprus Mail

Семилетняя девочка из России утонула в бассейне на Кипре На Кипре, в одной из гостиниц курортного района Протарас, утонула семилетняя девочка из России. Как сообщает местное издание Cyprus Mail, в отеле, где отдыхала семья ребенка, не было спасателей. 26 мая 2013 Cyprus Mail