Cuba TV: «умелая рука США» тянется к российско-китайскому союзу После того как Владимир Путин был переизбран на пост президента России, а Си Цзиньпин — на пост председателя КНР, альянс между Москвой и Пекином будет становиться крепче, благодаря чему обе страны станут менее уязвимы перед лицом западных держав, передаёт Cuba TV. Но чтобы этот альянс был успешным и просуществовал долго, Москве и Пекину нужно его защищать от умелого вмешательства США. 26 марта 2018 Cuba TV

Cuba TV: кубинские эксперты высмеяли домыслы США об «акустической атаке» на посольство Кубинские учёные Даниэль Столик-Новигрод и Карлос Барсело опровергли версию США об акустической атаке на американское посольство в Гаване в статье под названием «Неотразимые децибелы несуществующей акустической атаки», сообщает Cuba TV. Соединённым Штатам следует искать другой предлог для отзыва своих дипломатов, говорится в материале. 27 октября 2017 Cuba TV

Cuba TV: сотрудничество с Россией поможет Кубе восстановиться после урагана «Ирма» Как сообщает Cuba TV, Россия и Куба подписали соглашение, нацеленное на расширение двусторонних связей и на сотрудничество в таких сферах, как гражданская авиация, металлургия, тяжёлое машиностроение и транспорт. Всё это должно поспособствовать восстановлению страны после прошедшего недавно урагана «Ирма», говорится в материале. 16 сентября 2017 Cuba TV