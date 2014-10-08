Фидель Кастро в своей статье для Cuba Debate высказал свое впечатление о новом генсеке НАТО Йенсе Столтенберге. Бывший лидер Кубы отметил «невероятное стремление» нового главы Североатлантического альянса «продвигать войну на истребление против России».

Кастро: Либо восторжествует справедливость, либо будет катастрофа

В последние годы мировое сообщество под жестким руководством США решило свести счеты с тем, что осталось от великих государств, пишет Фидель Кастро в Cuba Debate. Он призывает современный мир противостоять политике Запада, которая «вскоре окажется на свалке истории», а евро и доллар будут зависеть от рубля и юаня.