CNS: Российскому узнику не сидится в Гуантанамо, но и на родину не тянет

Танцор балета Равиль Мингазов, служивший в российских вооруженных силах и заключенный под стражу за связь с группировкой «Аль-Каида», просит о переводе из Гуантанамо в другую тюрьму, сообщает американское новостное агентство Courthouse News Service. Расследование показало, что Мингазов присоединился к исламскому движению из-за плохого обращения с мусульманами в армии – им не позволялось совершать необходимые молитвы и придерживаться халяльной диеты.