Специалист по рекламе из Сибири Кирилл Колясин выпустил лимитированную партию туалетной бумаги «Наш ответ», на которую нанес текст санкций, введенных Америкой и Европой в отношении России, пишет Courrier International. Несколько рулонов автор идеи разослал в диппредставительства США, Германии и Великобритании.

РПЦ готова взять под опеку сирот-инвалидов

Русская Православная Церковь просит у правительства отдать под ее опеку приюты для детей-инвалидов. Как отмечает Courrier International, в этом деле у РПЦ уже накопился опыт: под ее началом растут около 1500 сирот.