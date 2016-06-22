CoHA: Аргентина избавляется от teleSUR и RT – двойные стандарты в отношении свободы прессы

В то время как ведущие СМИ вовсю критикуют действия левого руководства Венесуэлы, шаги недавно пришедшего к власти правого правительства Аргентины их критики не вызывают, пишет наблюдающее за Западным полушарием НКО Council on Hemispheric Affairs. Недавнее решение властей Аргентины вывести из свободного доступа teleSUR и RT – это открытые проявления цензуры, достойные осуждения, заявляют авторы статьи.