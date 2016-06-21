CFR: На осенних выборах в Думу у Путина немало поводов для волнений

Несмотря на все меры, которые принимает президент Путин для укрепления своей власти, в Кремле по-прежнему обеспокоены вероятным повторением беспорядков в России после парламентских выборов, пишет Council on Foreign Relations. По мнению автора, сейчас существуют как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на отношение россиян к правительству. Поэтому самый важный вопрос осенью будет заключаться не в итоговом распределении мест в парламенте, а в том, ослабит или усилит нынешнее голосование существующую в России систему.