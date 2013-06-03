В Москве задержали мошенницу, торговавшую должностями в Кремле В российской столице арестовали некую Перуз Шагинян, которая пыталась продать должность в Кремле за 3 миллиона долларов. Как сообщает Corriere del Ticino, мошенницу задержали с поличным. 3 июня 2013 Corriere del Ticino

Отец Тодашева опровергает ФБР: сына «казнили», стреляя в спину Ибрагим Тодашев мог быть хладнокровно убит. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат отца убитого. Он показал фотографии тела Тодашева, на которых видны пулевые отверстия на спине и затылке, сообщает швейцарское издание Corriere del Ticino. 30 мая 2013 Corriere del Ticino