Corriere del Ticino
В Москве задержали мошенницу, торговавшую должностями в Кремле
В российской столице арестовали некую Перуз Шагинян, которая пыталась продать должность в Кремле за 3 миллиона долларов. Как сообщает Corriere del Ticino, мошенницу задержали с поличным.
Отец Тодашева опровергает ФБР: сына «казнили», стреляя в спину
Ибрагим Тодашев мог быть хладнокровно убит. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат отца убитого. Он показал фотографии тела Тодашева, на которых видны пулевые отверстия на спине и затылке, сообщает швейцарское издание Corriere del Ticino.
Кадыров: Агенты ФБР убили хорошего парня
Президент Чечни считает, что агенты ФБР учинили расправу над Ибрагимом Тодашевым во время допроса по делу братьев Царнаевых. Кроме этого, Рамзан Кадыров обвинил США в политике двойных стандартов, пишет Corriere del Ticino.