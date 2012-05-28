Corriere TV
Гей-активисты попытались застать полицию врасплох
Несанкционированная акция протеста гей-активистов в Москве обернулась массовыми задержаниями представителей меньшинств. Однако, по мнению корреспондента Corriere TV, участникам митинга все же удалось добиться определенных результатов: привлечь к себе внимание СМИ.
Природа вновь испытывает россиян на прочность
На территории России не прекращаются пожары и наводнения. Как сообщает Corriere TV, пока в Сибири горят леса, в Поволжье местные власти эвакуируют жителей сел и уже подсчитывают возможные убытки от наводнений.
Ассанж сумел разговорить лидера «Хезболлы»
Джулиан Ассанж дебютировал в роли телеведущего на российском телеканале RT. В эфире собственного ток-шоу знаменитый разоблачитель побеседовал с лидером ливанской партии «Хезболла», который, как отмечает Corriere TV, не давал интервью в течение 6 лет.
Украинские феминистки потребовали от «Газпрома» дешевого газа
Феминистки из украинского движения Femen устроили топлес-акцию у штаб-квартиры «Газпрома» в Москве. По признанию девушек, их протест направлен на то, чтобы привлечь внимание к необоснованно высоким ценам на газ, которые российский топливный гигант установил для Украины.
Песня десантников о Путине стала хитом Рунета
Видеоролик московских ветеранов десантных войск с адресованной премьеру Владимиру Путину песней стал хитом в российской части Интернета. Как сообщает итальянский Corriere TV, за четыре дня видеоклип «Никто, кроме нас» посмотрели уже более полумиллиона человек.
Новозеландские спасатели спешат на помощь «Спарте»
Новозеландские спасатели пришли на помощь застрявшему во льдах Антарктики российскому траулеру «Спарта». Как сообщается, они направили к месту аварии транспортный самолет С-130, который должен сбросить экипажу потерпевшего бедствие судна необходимый для ремонта инвентарь.
«Единая Россия» сняла ролик о «Несправедливой России»
В ответ на критику спорного предвыборного ролика со стороны партии «Справедливая Россия» представители «Единой России» опубликовали его продолжение. Главную роль в новой версии исполняют пожилые члены избирательной комиссии, а сам ролик завершается словами «Несправедливая Россия».
«Марс-500» «возвращается» на Землю
Уникальный эксперимент по имитации полета на Красную планету близится к завершению. Планируется, что шестеро участников проекта «Марс-500», прожившие 520 суток в полной изоляции в специальном модуле в одной из научных лабораторий под Москвой, «вернутся» на Землю уже четвертого ноября.
«Медведев играет, как моя мама»
Видеоролик, в котором Дмитрий Медведев играет с Владимиром Путиным в бадминтон, не вызвал энтузиазма у некоторых комментаторов. В частности, спортивный корреспондент Дэвид Новак сравнил мастерство Медведева-спортсмена с игрой своей мамы.
Снежный человек как магнит для туристов
Российские исследователи убеждены, что им удалось найти неопровержимые доказательства существования снежного человека. Это белый волос, характерные следы и своеобразное «логово» йети. До официального признания йети еще далеко, однако местные жители уже обдумывают его коммерческое использование.
Россия для Путина - это бизнес
Россия при Путине – это не диктатура, а, скорее, «бизнес-проект». Такое мнение высказала в беседе с итальянскими коллегами Юлия Латынина. По словам журналистки «Новой газеты», премьер контролирует все значимые направления бизнеса, но при этом плохо справляется с ролью «хозяина» страны.