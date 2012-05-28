Гей-активисты попытались застать полицию врасплох Несанкционированная акция протеста гей-активистов в Москве обернулась массовыми задержаниями представителей меньшинств. Однако, по мнению корреспондента Corriere TV, участникам митинга все же удалось добиться определенных результатов: привлечь к себе внимание СМИ. 28 мая 2012 Corriere TV

Природа вновь испытывает россиян на прочность На территории России не прекращаются пожары и наводнения. Как сообщает Corriere TV, пока в Сибири горят леса, в Поволжье местные власти эвакуируют жителей сел и уже подсчитывают возможные убытки от наводнений. 23 апреля 2012 Corriere TV

Ассанж сумел разговорить лидера «Хезболлы» Джулиан Ассанж дебютировал в роли телеведущего на российском телеканале RT. В эфире собственного ток-шоу знаменитый разоблачитель побеседовал с лидером ливанской партии «Хезболла», который, как отмечает Corriere TV, не давал интервью в течение 6 лет. 18 апреля 2012 Corriere TV

Украинские феминистки потребовали от «Газпрома» дешевого газа Феминистки из украинского движения Femen устроили топлес-акцию у штаб-квартиры «Газпрома» в Москве. По признанию девушек, их протест направлен на то, чтобы привлечь внимание к необоснованно высоким ценам на газ, которые российский топливный гигант установил для Украины. 14 февраля 2012 Corriere TV

Песня десантников о Путине стала хитом Рунета Видеоролик московских ветеранов десантных войск с адресованной премьеру Владимиру Путину песней стал хитом в российской части Интернета. Как сообщает итальянский Corriere TV, за четыре дня видеоклип «Никто, кроме нас» посмотрели уже более полумиллиона человек. 31 января 2012 Corriere TV

Новозеландские спасатели спешат на помощь «Спарте» Новозеландские спасатели пришли на помощь застрявшему во льдах Антарктики российскому траулеру «Спарта». Как сообщается, они направили к месту аварии транспортный самолет С-130, который должен сбросить экипажу потерпевшего бедствие судна необходимый для ремонта инвентарь. 21 декабря 2011 Corriere TV

«Единая Россия» сняла ролик о «Несправедливой России» В ответ на критику спорного предвыборного ролика со стороны партии «Справедливая Россия» представители «Единой России» опубликовали его продолжение. Главную роль в новой версии исполняют пожилые члены избирательной комиссии, а сам ролик завершается словами «Несправедливая Россия». 23 ноября 2011 Corriere TV

«Марс-500» «возвращается» на Землю Уникальный эксперимент по имитации полета на Красную планету близится к завершению. Планируется, что шестеро участников проекта «Марс-500», прожившие 520 суток в полной изоляции в специальном модуле в одной из научных лабораторий под Москвой, «вернутся» на Землю уже четвертого ноября. 3 ноября 2011 Corriere TV

«Медведев играет, как моя мама» Видеоролик, в котором Дмитрий Медведев играет с Владимиром Путиным в бадминтон, не вызвал энтузиазма у некоторых комментаторов. В частности, спортивный корреспондент Дэвид Новак сравнил мастерство Медведева-спортсмена с игрой своей мамы. 26 октября 2011 Corriere TV

Снежный человек как магнит для туристов Российские исследователи убеждены, что им удалось найти неопровержимые доказательства существования снежного человека. Это белый волос, характерные следы и своеобразное «логово» йети. До официального признания йети еще далеко, однако местные жители уже обдумывают его коммерческое использование. 13 октября 2011 Corriere TV