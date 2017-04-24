Минобороны Дании: чтобы отражать атаки «российских хакеров», приходится постоянно бороться

Глава оборонного ведомства Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что его подчинённые вот уже два года регулярно становятся целями атак «российских хакеров», пишет The Copenhagen Post. Как отметил министр, отражение подобных угроз — непрекращающийся и непростой труд.