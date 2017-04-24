Copenhagen Post
Минобороны Дании: чтобы отражать атаки «российских хакеров», приходится постоянно бороться
Глава оборонного ведомства Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что его подчинённые вот уже два года регулярно становятся целями атак «российских хакеров», пишет The Copenhagen Post. Как отметил министр, отражение подобных угроз — непрекращающийся и непростой труд.
CP: российская угроза подстерегает датских солдат НАТО в эстонских барах
В преддверии развёртывания датского контингента НАТО в Эстонии разведывательное управление министерства обороны Дании провело оценку рисков. Выяснилось: российские и пророссийские агенты сделают всё возможное, чтобы дискредитировать военнослужащих. Причём главная опасность будет подстерегать солдат в местных барах — красивые женщины и готовые затеять ссору хозяева заведений, сообщает The Copenhagen Post.