Обозреватель Conservative Woman: очередной инцидент на франко-итальянской границе срывает с Макрона маску добродетели

Недавний инцидент с незаконным пересечением итальянской границы французским полицейским автомобилем для высадки в Италии нелегальных мигрантов демонстрирует лицемерие Эммануэля Макрона, упрекающего итальянские власти в недостатке «человечности» по отношению к беженцам, пишет обозреватель The Conservative Woman Крис Макговерн. При этом преступные действия французских властей остались без внимания ведущих британских СМИ в отличие от российского телеканала RT — единственного, рассказавшего об этой новости англоязычным зрителям, замечает автор.