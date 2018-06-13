Conservative Tree House: экс-агенты спецслужб США нанимаются в СМИ, чтобы защитить демократов от разгромного доклада

Аппаратчики Обамы, занимавшие в его администрации посты в спецслужбах, минюсте и ФБР, один за другим становятся «экспертами» в СМИ, рапортует блог The Conservative Tree House. Как полагает автор публикации, такая «кафкианская» ситуация — попытка демократов подготовиться к публикации «разгромного» для них доклада генерального инспектора американского минюста Майкла Хоровитца.