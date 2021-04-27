Computer Weekly: больше, чем ошибка — в Британии разгорается скандал вокруг сотен сотрудников почты, ошибочно обвиненных в краже

Британские судебные органы отменили обвинительные приговоры уже для более 40 бывших сотрудников почтовой компании Post Office, которых из-за проблем в компьютерной системе ошибочно осудили за недостачи. Как сообщает Computer Weekly, на фоне набравшего обороты скандала бывшая глава организации Пола Веннеллз, которая, руководя Post Office, настаивала, что с программой всё в порядке, покинула свои посты в советах директоров двух компаний и Церкви Англии.