Committee to Protect Journalists

CPJ: маркировка СМИ на YouTube вызвала раздражение в США и России

Решение YouTube отдельно «маркировать» государственные и общественные телеканалы вызвало непонимание со стороны многих иностранных СМИ, отмечается на сайте международного Комитета по защите журналистов. Узнать, кто владеет отдельными СМИ и финансирует их, бывает крайне непросто. И это вызывает опасения, что попытки YouTube повысить уровень прозрачности лишь создадут дополнительную путаницу, подчёркивается в статье.