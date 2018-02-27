Clarín: наркоторговцев вместе с грузом взяли при содействии российского посольства Успех беспрецедентной операции правоохранительных органов России и Аргентины по нейтрализации канала по переброске наркотиков из Южной Америки в Европу стал возможен в том числе благодаря содействию российских дипломатов, сообщает Clarín. Издание напоминает, что почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе при посольстве России в Аргентине в чемоданах, оформленных как дипломатический груз. 27 февраля 2018 Clarín

Clarín: Лионель Месси рассказал в Москве о впечатлениях от нового мяча В Москве Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Clarín. «Мне очень нравятся цвета и новый дизайн. Мне нравится всё», — заявил прославленный аргентинский футболист. 10 ноября 2017 Clarín

Clarin: Пинедо, Ломбарди, российский канал и Мальвинские острова Правительство Аргентины возобновило вещание канала Russia Today на испанском языке в сети цифрового телевидения, пишет издание Clarin. На мероприятии, посвященном этому событию, затронули проблему Мальвинских островов. 30 сентября 2016 Clarín

Clarin: Аргентинец похвалил Россию, но забыл о скандальной репутации Путина Россия и Аргентина взаимодополняют друг друга, - к такому выводу после визита в Российскую Федерацию пришел глава отделения крупной транснациональной компании аргентинец Серхио Кауфман. Бизнесмен отметил «ум» российских специалистов, а также выделил общие черты между предпринимателями обеих стран. Однако, по мнению издания Clarin, сосредоточившись на бизнесе, Кауфман забыл отметить, что «администрацию Владимира Путина окружают скандалы». 3 августа 2015 Clarín

Clarin: Билла Гейтса попросили дать денег на пересадку головы россиянина Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо попросил у Билла Гейтса денег на финансирование операции по пересадке головы, сообщает Clarin. При этом издание напоминает, что один из потенциальных кандидатов на получение нового тела - это 30-летний россиянин Валерий Спиридонов, страдающих от спинальной мышечной атрофии. 13 июня 2015 Clarín

Clarin: Торговое сближение России и Аргентины разозлило Евросоюз Аргентина, как отмечает Clarin, «вперед всех» отправила в Россию торговую миссию, для того чтобы добиться замещения попавших под запрет европейских товаров аргентинскими. Подобная инициативность Буэнос-Айреса пришлась не по душе Евросоюзу. Представители ЕС посетили внешнеполитическое ведомство этой страны, и, как сообщает издание, в «очень жестких формулировках» выразили свой протест. 24 августа 2014 Clarín

«Росатом» может помочь Аргентине в строительстве АЭС Российская государственная корпорация «Росатом», возможно, примет участие в строительстве новых атомных электростанций в Аргентине, сообщает Clarín.com. Кроме того, компании из России проявили интерес к возведению двух ГЭС в аргентинской провинции Санта-Крус. 11 июня 2013 Clarín