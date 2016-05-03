City A.M.: Причина украинских бед не в Путине, а в повальной коррупции В кризисе на Украине многие эксперты обвиняют Россию, равно как в войне в Ираке – ИГ, но все это лишь следствие, но не причина проблем этих стран, пишет City A.M. Даже если Путин и «Исламское государство» исчезнут с лица земли, мир в странах, «которые не хотят помочь сами себе», не наступит. 3 мая 2016 City A.M.

City A.M.: Лидер «страны-загадки» почти добился своего на Украине Пока всеобщее внимание приковано к Сирии, Владимир Путин вот-вот одержит серьезную победу на Украине, превратив ситуацию в этой стране в «замороженный конфликт». Это позволит ему блокировать сближение Киева с НАТО и укрепить свои позиции. На Западе лишь разводят руками, не зная, что делать с загадочной страной Россией и ее президентом, пишет City A.M. 20 октября 2015 City A.M.

City A.M.: Путина ко дню рождения превратили в Бэтмена и Ганди В Лондоне открылась выставка, на которой российского лидера Владимира Путина представили в самых разных образах – от Сальвадора Дали до Александра Великого, от Махатмы Ганди до Бэтмена. Организатор экспозиции заявил, что рад представить миру президента России как человека, который «принадлежит различным странам и эпохам», пишет City A.M. 6 октября 2015 City A.M.