Chunichi Shimbun: Тополиный пух в Москве завораживает, пока не забивает нос и рот В Москве наступил сезон цветения тополей. Автор Chunichi Shimbun вспоминает историю своего «знакомства» с этим явлением: если сначала танец белого, как снег, пуха казался ему красивым, то потом он возненавидел пушинки за то, что они проникали в квартиру и попадали в рот. Их просто слишком много, утверждает обозреватель, и они показывают губительность перебора в любом деле. 17 июня 2016 Chunichi Shimbun

На Дальнем Востоке не боятся китайской экспансии Жители Владивостока считают, что мигрантов на Дальнем Востоке нужно не опасаться, а приветствовать. Горожане с удовольствием покупают еду у китайских и корейских торговцев и уверены, что «угроза из Китая» существует лишь в головах московских политиков. 3 октября 2012 Chunichi Shimbun

Россияне проигрывают битву с мусором Когда в России берутся за переработку мусора, то нужно еще бороться с типичной национальной безалаберностью, рассказывает корреспондент японской Chunichi Shimbun. Например, считает он, после установки новых мусорных баков лесопарк «Лосиный остров» стал лишь грязнее. 12 сентября 2012 Chunichi Shimbun