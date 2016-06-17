Chunichi Shimbun
Chunichi Shimbun: Тополиный пух в Москве завораживает, пока не забивает нос и рот
В Москве наступил сезон цветения тополей. Автор Chunichi Shimbun вспоминает историю своего «знакомства» с этим явлением: если сначала танец белого, как снег, пуха казался ему красивым, то потом он возненавидел пушинки за то, что они проникали в квартиру и попадали в рот. Их просто слишком много, утверждает обозреватель, и они показывают губительность перебора в любом деле.
На Дальнем Востоке не боятся китайской экспансии
Жители Владивостока считают, что мигрантов на Дальнем Востоке нужно не опасаться, а приветствовать. Горожане с удовольствием покупают еду у китайских и корейских торговцев и уверены, что «угроза из Китая» существует лишь в головах московских политиков.
Россияне проигрывают битву с мусором
Когда в России берутся за переработку мусора, то нужно еще бороться с типичной национальной безалаберностью, рассказывает корреспондент японской Chunichi Shimbun. Например, считает он, после установки новых мусорных баков лесопарк «Лосиный остров» стал лишь грязнее.
Пиво к спичкам в подарок
В России ввели запрет на продажу алкоголя по ночам, однако жители страны уже придумали способы обходить это нововведение, рассказывает японская газета Chunichi Shimbun. Это притом что средняя продолжительность жизни мужчин остается одной из самых низких, а их смертность от употребления алкоголя – очень высокой, замечает издание.