Christian Post
The Christian Post: Антиизраильский настрой России и древнее пророчество
Конфликт в Сирии наводит христиан на мысль об апокалиптических пророчествах из Библии. Согласно одной из версий, Россия, сейчас активно поддерживающая Дамаск, – это преемница племени Магога, которое должно напасть на Израиль в конце времен. Но археолог Джеффри Гудман опровергает эту идею на страницах The Christian Post.
Фильм о российских сиротах в Америке отправляется в тур по России
Австралийский режиссер Сара Маккарти сняла документальный фильм, посвященный 3 детям, которые пытаются адаптироваться в приемной американской семье. Теперь она отправляется в тур по России в надежде привлечь больше внимания к проблеме запрета усыновления российских сирот.