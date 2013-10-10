The Christian Post: Антиизраильский настрой России и древнее пророчество

Конфликт в Сирии наводит христиан на мысль об апокалиптических пророчествах из Библии. Согласно одной из версий, Россия, сейчас активно поддерживающая Дамаск, – это преемница племени Магога, которое должно напасть на Израиль в конце времен. Но археолог Джеффри Гудман опровергает эту идею на страницах The Christian Post.