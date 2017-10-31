Chosun Ilbo: с российскими С-400 Китай сможет приглядывать за Южной Кореей В рамках соглашения, достигнутого в 2014 году, Китай получил российские С-400, сообщает Chosun Ilbo. Теперь с помощью российских комплексов и их мощных радаров Пекин сможет наблюдать за движением войск Сеула и его американского союзника на территории Южной Кореи. 31 октября 2017 Chosun Ilbo

Chosun Ilbo: Лидер Кореи не должна ехать в Москву, чтобы не обидеть друзей США давят на Южную Корею с тем, чтобы президент Пак Кын Хе отказалась ехать на 9 мая в Москву. Корейские парламентарии призвали власти не поддаваться давлению Вашингтона, но газета Chosub Ilbo уверена, что они ошибаются. США – самый твердый из союзников Сеула, и бросать его ради поездки в Москву, по мнению газеты, не стоит. 12 февраля 2015 Chosun Ilbo

Российско-китайские военные учения «задели» корейцев Совместные военные учения Китая и России в Восточно-Китайском море направлены не только против США и Японии, но также и против Южной Кореи, отмечает Chosun Ilbo. Она обращает внимание на то, что маневры отчасти проходят в установленной Сеулом зоне идентификации ПВО. 21 мая 2014 Chosun Ilbo

Чиновники в Сеуле получили нагоняй за то, что уступили Ана России «Хаос» и «фракционизм» южнокорейского спорта вынудили шорт-трекиста Виктора Ана перейти в российское гражданство. Такие ситуации недопустимы, заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Она потребовала от спортивных руководителей разобраться с несправедливым судейством, из-за которого страна упустила одного из своих главных героев, пишет Chosun Ilbo. 14 февраля 2014 Chosun Ilbo

Российский флаг в руках Ана расстроил его корейских фанатов Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Виктор Ан с российским флагом в руках вызвал смешанные чувства на его родине в Южной Корее. Как отмечает газета Chosun Ilbo, ряд поклонников выразил сожаление, что спортсмен поменял гражданство и теперь выступает за Россию. Хотя многие фанаты готовы и дальше болеть за именитого конькобежца независимо от цвета его паспорта. 12 февраля 2014 Chosun Ilbo