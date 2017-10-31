Chosun Ilbo
Chosun Ilbo: с российскими С-400 Китай сможет приглядывать за Южной Кореей
В рамках соглашения, достигнутого в 2014 году, Китай получил российские С-400, сообщает Chosun Ilbo. Теперь с помощью российских комплексов и их мощных радаров Пекин сможет наблюдать за движением войск Сеула и его американского союзника на территории Южной Кореи.
Chosun Ilbo: Лидер Кореи не должна ехать в Москву, чтобы не обидеть друзей
США давят на Южную Корею с тем, чтобы президент Пак Кын Хе отказалась ехать на 9 мая в Москву. Корейские парламентарии призвали власти не поддаваться давлению Вашингтона, но газета Chosub Ilbo уверена, что они ошибаются. США – самый твердый из союзников Сеула, и бросать его ради поездки в Москву, по мнению газеты, не стоит.
Российско-китайские военные учения «задели» корейцев
Совместные военные учения Китая и России в Восточно-Китайском море направлены не только против США и Японии, но также и против Южной Кореи, отмечает Chosun Ilbo. Она обращает внимание на то, что маневры отчасти проходят в установленной Сеулом зоне идентификации ПВО.
Чиновники в Сеуле получили нагоняй за то, что уступили Ана России
«Хаос» и «фракционизм» южнокорейского спорта вынудили шорт-трекиста Виктора Ана перейти в российское гражданство. Такие ситуации недопустимы, заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Она потребовала от спортивных руководителей разобраться с несправедливым судейством, из-за которого страна упустила одного из своих главных героев, пишет Chosun Ilbo.
Российский флаг в руках Ана расстроил его корейских фанатов
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Виктор Ан с российским флагом в руках вызвал смешанные чувства на его родине в Южной Корее. Как отмечает газета Chosun Ilbo, ряд поклонников выразил сожаление, что спортсмен поменял гражданство и теперь выступает за Россию. Хотя многие фанаты готовы и дальше болеть за именитого конькобежца независимо от цвета его паспорта.
Новый ракетный щит России назовут «Сармат»
В 2018 Ракетные войска стратегического назначения должны будут получить новую межконтинентальную баллистическую ракету взамен нынешних «Воевод», известных на Западе как «Сатана». По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, называться она будет «Сармат», сообщает корейская Chosun Ilbo.