China News: «Служебный роман» раскрыл китайцам романтизм русской души Китайские режиссеры с помощью коллег из России поставили спектакль по мотивам советского фильма «Служебный роман», сообщает China News. Зрители, многие из которых помнят и саму картину, выходившую в Китае в дублированной версии, получили от постановки большое удовольствие. По словам критиков, она несет в себе «русский колорит» и «душевность» той эпохи. 17 мая 2016 China News

China News: Актеры российских «Сумерек» покорили китайцев идеальной красотой Неожиданно для создателей российский фильм «Он – дракон» стал в Китае настоящей сенсацией, пишет China News. В китайских соцсетях активно обсуждают картину, сравнивая ее с «Игрой престолов» и «Сумерками». По мнению ресурса, на фоне популярных корейских сериалов и классических сюжетов секрет успеха этого кино в Поднебесной заключается в «невероятно красивых» актерах, «идеальных» персонажах и «умопомрачительных» спецэффектах. 18 февраля 2016 China News