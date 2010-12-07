Chilevisión
На звезду футбола повесили чужое преступление
Футболист московского ЦСКА стал жертвой ложных обвинений в изнасиловании. Российские правоохранительные органы опубликовали непроверенную информацию и лишь позже опровергли ее, уточнив, что перепутали Марка Гонсалеса с его однофамильцем.
Сказка со счастливым концом
Телеканал Chilevision сообщает, что ослицу, которую на одном из российских курортов запустили в полет на парашюте, купила английская газета the Sun. Сейчас животное поправляет здоровье в Кремлевской школе верховой езды.
Анджелина Джоли заговорила по-русски
Голливудская актриса Анджелина Джоли прилетела в Москву на премьеру нового шпионского боевика, где исполняет главную роль. Звезда экрана сообщила, что тяжелее всего ей было заговорить по-русски.
За хозяином хоть на дно морское
Российский дайвер Сергей Горбунов обучает своему хобби любимого пса Бонифация. Для него он даже смастерил настоящий водолазный костюм.
«Черные вдовы»: террористки или борцы за свободу?
В результате двойного теракта в московском метро погибло почти 40 человек, десятки получили ранения. И все по вине двух смертниц. На вопрос: кто такие «черные вдовы» на самом деле, попытался ответить телеканал Chilevision.