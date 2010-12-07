На звезду футбола повесили чужое преступление Футболист московского ЦСКА стал жертвой ложных обвинений в изнасиловании. Российские правоохранительные органы опубликовали непроверенную информацию и лишь позже опровергли ее, уточнив, что перепутали Марка Гонсалеса с его однофамильцем. 7 декабря 2010 Chilevisión

Сказка со счастливым концом Телеканал Chilevision сообщает, что ослицу, которую на одном из российских курортов запустили в полет на парашюте, купила английская газета the Sun. Сейчас животное поправляет здоровье в Кремлевской школе верховой езды. 5 августа 2010 Chilevisión

Анджелина Джоли заговорила по-русски Голливудская актриса Анджелина Джоли прилетела в Москву на премьеру нового шпионского боевика, где исполняет главную роль. Звезда экрана сообщила, что тяжелее всего ей было заговорить по-русски. 27 июля 2010 Chilevisión

За хозяином хоть на дно морское Российский дайвер Сергей Горбунов обучает своему хобби любимого пса Бонифация. Для него он даже смастерил настоящий водолазный костюм. 7 июля 2010 Chilevisión