CT: в «глупой» торговой войне с США Евросоюз ударит по «харлеям» и бурбону В ЕС пригрозили контрмерами в ответ на объявление Дональдом Трампом о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в США, пишет Chicago Tribune. Среди товаров, на которые готов ввести пошлины Европейский союз, значатся мотоциклы Harley Davidson, джинсы марки Levi's и бурбон. 8 марта 2018 Chicago Tribune

CT: американский сенатор обвинил «русских троллей» в разжигании футбольных протестов Сенатор Джеймс Лэнкфорд на слушаниях в конгрессе США заявил, что некие «российские тролли» в Twitter раздувают скандал из противостояния между президентом Дональдом Трампом и членами команд Национальной футбольной лиги. Как сообщает Chicago Tribune, таким образом Москва пытается расколоть американское общество. 28 сентября 2017 Chicago Tribune

CT: Москва разочарована «крайне опасным» выступлением Трампа в ООН Россия считает крайне опасными заявления Дональда Трампа о готовности «полностью уничтожить Северную Корею» и выйти из «худшей для США и позорной сделки по Ирану». Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на высказывания российских политиков. 20 сентября 2017 Chicago Tribune

Глава Ассоциации фигурного катания США призвал лишить Россию ещё одной Олимпиады Глава Ассоциации фигурного катания США считает, что Россию необходимо отстранить от участия в Олимпиаде-2018. По его мнению, российская сборная должна понести «жёсткое наказание» за «крупную, хорошо скоординированную мошенническую программу», сообщает Chicago Tribune. 20 января 2017 Chicago Tribune

Chicago Tribune: Глава МОК попросит Москву помочь остановить хакеров Президент МОК Томас Бах собирается попросить российские власти о помощи в предотвращении новых хакерских атак на базы данных WADA. Как сообщает Chicago Tribune, таким образом Бах признал, что эти атаки связаны с Россией. 17 сентября 2016 Chicago Tribune

Chicago Tribune: Россию и Америку сплотит «китайско-саудовская угроза» «Проделки» Саудовской Аравии в Сирии и на рынке нефти ударили как по России, так и по США. По мнению автора Chicago Tribune, Эр-Рияд убежден в своей безнаказанности из-за крупных сделок, заключенных с Китаем. Есть угроза, что Китай в будущем может воспользоваться Саудовской Аравией как своей марионеткой на Ближнем Востоке, – и Вашингтон с Москвой должны принять меры против этого, заявляет обозреватель американского издания. 13 апреля 2016 Chicago Tribune

Американец Вик Уайлд выиграл для России олимпийское золото в сноуборде Сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе. Немногим ранее его жена, российская сноубордистка Алена Заварзина, выиграла бронзу. 19 февраля 2014 Chicago Tribune

Chicago Tribune предлагает России взять химоружие Асада на себя Процесс ликвидации химического оружия Сирии проходит согласно плану: уничтожены средства доставки и заправочное оборудование. Однако еще предстоит найти желающих взять на себя уничтожение самих химических материалов. С этим у миротворцев пока проблемы, а Chicago Tribune считает очевидным, что Россия в этом вопросе должна проявить инициативу. 20 ноября 2013 Chicago Tribune

Chicago Tribune: Эпидемия «крокодила» в США – это миф Ни одно сообщение об употреблении американцами «крокодила» — наркотика, впервые появившегося в России десять лет назад – пока не нашло подтверждения, сообщает Chicago Tribune. Ряд экспертов считает, что «крокодиловая паника» — это способ отвлечь внимание публики от необходимости лечить наркоманов, добавляет издание. 30 октября 2013 Chicago Tribune