Charlotte Observer: американский Элизабет-Сити не станет размещать у себя памятник советским лётчикам

Совет американского города Элизабет-Сити после более года предварительных одобрений изменил своё решение и проголосовал против размещения 25-тонного российского военного памятника в парке Береговой охраны США, сообщает The Charlotte Observer. Противники этого неожиданного решения совета полагают, что оно связано с «напряжёнными отношениями» между США и Россией из-за обвинений во вмешательстве последней в американские выборы президента.