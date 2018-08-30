Channel NewsAsia: в отличие от Сирии Россия завоёвывает Ливан «мягкой силой» Россия открывает в Ливане курсы русского языка, способствует восстановлению инфраструктуры, занимается репатриацией беженцев. Как отмечает Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP, Россия использует «мягкую силу», чтобы укрепиться в этой стране и увеличить своё влияние. 30 августа 2018 Channel NewsAsia

Министр транспорта Малайзии: убедительных доказательств причастности России к крушению MH17 нет По словам министра транспорта Малайзии Энтони Лока, в опубликованном на прошлой неделе докладе следственной группы JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию. Как сообщил министр изданию Channel News Asia, решение о дальнейших действиях страны будет приниматься с учётом дипломатических отношений и на основании исчерпывающих доказательств. 31 мая 2018 Channel NewsAsia

Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством. 17 марта 2018 Channel NewsAsia

Лавров уличил президента США во лжи о ПРО в Европе В 2009 году Обама обещал отменить создание противоракетного щита в Европе, если главная угроза - ядерный Иран - исчезнет. Однако, как отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel News Asia, выясняется, что тогда президент США говорил неправду. 5 августа 2015 Channel NewsAsia