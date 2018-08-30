Channel NewsAsia
Channel NewsAsia: в отличие от Сирии Россия завоёвывает Ливан «мягкой силой»
Россия открывает в Ливане курсы русского языка, способствует восстановлению инфраструктуры, занимается репатриацией беженцев. Как отмечает Channel NewsAsia, ссылаясь на материал AFP, Россия использует «мягкую силу», чтобы укрепиться в этой стране и увеличить своё влияние.
Министр транспорта Малайзии: убедительных доказательств причастности России к крушению MH17 нет
По словам министра транспорта Малайзии Энтони Лока, в опубликованном на прошлой неделе докладе следственной группы JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию. Как сообщил министр изданию Channel News Asia, решение о дальнейших действиях страны будет приниматься с учётом дипломатических отношений и на основании исчерпывающих доказательств.
Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда
Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством.
Лавров уличил президента США во лжи о ПРО в Европе
В 2009 году Обама обещал отменить создание противоракетного щита в Европе, если главная угроза - ядерный Иран - исчезнет. Однако, как отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel News Asia, выясняется, что тогда президент США говорил неправду.
МИД: Киев ответит за гибель россиянина от украинского снаряда
Украинский снаряд, попавший в жилую зону на территории России, стал причиной гибели одного россиянина, сообщает Channel News Asia. МИД РФ собирается провести расследование инцидента и обещает дать ответ на опасный рост напряжения на российско-украинской границе.