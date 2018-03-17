Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством. 17 марта 2018 Channel News Asia

Лавров уличил президента США во лжи о ПРО в Европе В 2009 году Обама обещал отменить создание противоракетного щита в Европе, если главная угроза - ядерный Иран - исчезнет. Однако, как отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Channel News Asia, выясняется, что тогда президент США говорил неправду. 5 августа 2015 Channel News Asia