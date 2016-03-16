Ceske Noviny: Чешский министр обвинил Россию в усиленной поставке беженцев

Россия активно посылает беженцев в Европу, причем делает это всеми доступными ей способами. Москва даже поощряет контрабанду людей, лишь бы обострить кризис с мигрантами, от которого так страдает ЕС. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, пишет Ceske Noviny.