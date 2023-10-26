Джон Миршаймер: ставя невообразимые условия для переговоров, Киев потеряет ещё больше территорий и превратится в дисфункциональное государство

Как условие начало переговоров Киев требует ухода России из Крыма и Донбасса. Но этого «невозможно себе представить», — заявляет американский политолог Джон Миршаймер. В итоге боевые действия продолжатся, Россия займёт ещё больше территорий на юге и востоке Украины — и после этого конфликт будет окончательно заморожен. В интервью Centre for Independent Studies Миршаймер подчёркивает, что поскольку Россия не согласится на членство Украины в НАТО, она превратит страну в дисфункциональное государство.