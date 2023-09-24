Бывший начальник генштаба ЕС: своими жёсткими заявлениями в адрес Киева Польша наносит удар по НАТО

Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву, прозвучавшие после того, как между двумя странами разгорелся спор по поводу зерна, стали ударом по единству Североатлантического альянса, заявил в интервью Centre Presse французский генерал и бывший глава военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш. По мысли офицера, поведение польских властей продемонстрировало Москве, что между двумя соседями, которые по идее должны быть в прочном союзе, по-прежнему есть серьёзные разногласия.