Cedar News: арабист Примаков научил Путина вести успешную игру на Ближнем Востоке

США «проиграли» России на Ближнем Востоке, потому что Обама упорно игнорировал опыт Путина. Президент Путин как экс-разведчик был подготовлен для разработки выигрышной стратегии в этом регионе бывшим премьер-министром и одним из руководителей российской разведки Евгением Примаковым. Именно он научил российского лидера использовать Ближний Восток как «бастион» и сферу влияния в игре против Америки, пишет Cedar News.